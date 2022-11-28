Сергунина рассказала о развитии детских технопарков в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице сегодня работает 21 детский технопарк, с начала текущего года их посетили более 92 тысяч юных жителей города. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— С тех пор как в Москве открылся первый детский технопарк, прошло шесть лет. За это время их количество увеличилось до 21. Такие профориентационные центры сегодня есть в каждом округе столицы. Там дети осваивают самые разные направления — от робототехники и IT до промышленного дизайна и автомоделирования, — сказала она.

Детские технопарки регулярно проводят различные мастер-классы, экскурсии, научные квесты и специальные акции. Кроме того, там часто проводят длительные обучающие курсы, которые с начала 2022 года посетили около шести тысяч школьников.

В рамках обучения юные москвичи могут опробовать свои силы в различных направлениях. Например, в технопарке «Альтаир» Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) для старшеклассников предусмотрен курс «Химия живых систем», где ребята учатся проводить контроль микробиологической чистоты объектов окружающей среды, осваивают методы анализа белков и нуклеиновых кислот.

Одна из участниц курса, 17-летняя Светлана Кожемяко, рассказала, что пришла в технопарк осенью этого года. Она решила пройти обучение, чтобы проверить появиться ли у нее желание продолжать работу в данном направлении в будущем.

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В свою очередь одиннадцатиклассницу Амину Джалилову привлекли такие направления, как радиоэлектроника и программирование. По ее словам, за время обучения технопарк стал для нее вторым домом.

Кроме того, в детском IT-технопарке «Байтик» была открыта бесплатная программа ранней профориентации «Проф.IT». Ее могут посетить школьники в возрасте от 12 до 13 лет. Занятия длятся шесть месяцев и проводятся по таким направлениям, как программирование, инженерия и робототехника, а также цифровое творчество.

Участник проекта Артур Дзгоев рассказал, что учился в технопарке три года. Сегодня он является резидентом молодежного IT-коворкинга и выступает в роли наставника по некоторым учебным направлениям.

Накануне Наталья Сергунина сообщила, что в столичных парках катки с искусственным ледовым покрытием начали принимать посетителей. По ее словам, горожан и туристов ждут на 21 площадке в 16 зонах отдыха.