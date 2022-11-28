Специалисты соцслужбы Москвы поделились профессиональным опытом с коллегами из ЛНР

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице приняли делегацию представителей социальной службы из Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

— Москва продолжает организацию гуманитарной помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Мы не только передаем спецсредства нуждающимся, но и делимся уникальным опытом специалистов. Особое внимание сейчас необходимо тем, кто не может позаботиться о себе самостоятельно — детям-сиротам и детям с инвалидностью, поэтому столица подготовила программу визита делегации в соответствии с этим запросом, — рассказал он.

Делегация из ЛНР побывала в учреждениях соцзащиты для детей-сирот, реабилитационных и реабилитационно-образовательных центрах Москвы.

По словам директора Луганского детского учреждения санаторного типа «Незабудка» Александра Шабанова, важнейшей задачей является оптимизация социальной защиты в соответствии с законодательством РФ и опытом российских коллег, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале 2023 года Москва отправит более миллиона учебников в школы и колледжи Донецка и Луганска. Столичные школьники собрали уже свыше 700 книг для учащихся ЛНР и ДНР. Всего из 85 регионов страны было собрано порядка пяти тысяч книг.