Детский сад на 250 мест открылся в Даниловском районе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, проспект Лихачёва, 9 Карта всех событий

Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, открылся на территории квартала «ЗИЛАРТ». Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Проектом дошкольного учреждения предусмотрена возможность трансформации помещений: при необходимости учебные комнаты могут превратить в дополнительные спальни, и наоборот. Детский сад оснащен разнообразными моделями современной техники, среди которой есть широкоформатные умные экраны для обучающих игр, — рассказал руководитель ведомства.

Он добавил, что дошкольное учреждение появилось по адресу проспект Лихачева, дом 9. Детсад был возведен за счет инвестора и передан в собственность городу.

На прилегающей территории для ребят оборудовали игровые зоны, которые включают комплексы для лазанья, песочницы, качалки, карусели, а также беседки и спортивную площадку.

Фасад детского здания облицевали бордовым кирпичом с яркими вставками из панелей желтого, синего и белого цветов.

Сергей Левкин напомнил, что строительство соцобъектов является одним из ключевых векторов развития новых кварталов. Он отметил, что на территории квартала в 2020 году уже открыли школу на 2500 мест. Вместе с ней новый детсад составляет единое образовательное пространство, передает официальный сайт мэра Москвы.

На днях председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что на Большой Очаковской улице в Москве построят школу с пристроенным детским садом.