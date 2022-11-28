Флигель усадьбы Ивана Тургенева на Остоженке отреставрируют к концу 2024 года

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

улица Остоженка, дом 37/7, строение 3 Карта всех событий

В Москве определили подрядчика, который займется разработкой проектной документации и реставрацией флигеля усадьбы Ивана Тургенева на Остоженке. Работы планируют завершить к концу 2024 года, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

— Реставрацией и приспособлением флигеля городской усадьбы на Остоженке, где проживала мать писателя Ивана Тургенева, к современному использованию займется строительная компания, ставшая победителем открытого конкурса. При определении исполнителей работ на объектах культурного наследия особое внимание уделяется квалификации претендентов и наличию у них необходимых компетенций, — рассказал глава ведомства.

По его словам, реставрация будет включать несколько этапов. Одним из подразумевает изучение архивных материалов и чертежей для разработки проекта и получение разрешений на проведение работ по восстановлению здания под контролем Мосгорнаследия.

После разработки и согласования проектной документации и получения разрешения подрядчик приступит работам по реставрации флигеля.

Флигель расположенный по адресу: улица Остоженка, дом 37/7, строение 3, был построен в XVIII–XIX веках. Он находится на территории усадьбы писателя Ивана Тургенева, главное здание которой было восстановлено в 2018 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрация знаменитого дома архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке начнется в следующем году.