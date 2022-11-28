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Футболиста «Зенита» обманули при покупке машины

Степан Жирнов
Происшествия
Футболиста «Зенита» обманули при покупке машины
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Футболиста санкт-петербургского «Зенита» Константина Троянова обманул мошенник при покупке стиральной машины. Об этом стало известно в понедельник, 28 ноября.

По неподтвержденной информации, Троянов решил купить себе подержанную стиральную машинку. Он обратил внимание на объявление на одной из популярных площадок для сделок на вторичном рынке, в котором бытовой прибор предлагали за 23 тысячи рублей.

После короткого разговора с продавцом молодой человек перевел необходимую сумму. Затем злоумышленник перестал выходить на связь. В произошедшем уже разбирается полиция, пишет Telegram-канал «112».

Другой случай мошенничества произошел в столице. Банда лжеюристов обманывала пенсионеров. Ущерб от деятельности группы превысил два миллиона рублей.

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