Футболиста «Зенита» обманули при покупке машины

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Футболиста санкт-петербургского «Зенита» Константина Троянова обманул мошенник при покупке стиральной машины. Об этом стало известно в понедельник, 28 ноября.

По неподтвержденной информации, Троянов решил купить себе подержанную стиральную машинку. Он обратил внимание на объявление на одной из популярных площадок для сделок на вторичном рынке, в котором бытовой прибор предлагали за 23 тысячи рублей.

После короткого разговора с продавцом молодой человек перевел необходимую сумму. Затем злоумышленник перестал выходить на связь. В произошедшем уже разбирается полиция, пишет Telegram-канал «112».

Другой случай мошенничества произошел в столице. Банда лжеюристов обманывала пенсионеров. Ущерб от деятельности группы превысил два миллиона рублей.