Андрей Бочкарев: Высотка Национального космического центра возведена почти на 75 процентов

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В рамках строительства высотки Национального космического центра (НКЦ) на западе Москвы уже возведены конструкции 36 этажей. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— По проекту высотная часть комплекса составляет 47 этажей, из которых 36 уже завершены в монолитном исполнении. В целом общая готовность основных конструкций комплекса зданий НКЦ составляет 92 процента, — рассказал глава Строительного комплекса.

По его словам, на сегодняшний день уже завершены монолитные работы в низкоэтажной части комплекса. В настоящее время строители занимаются устройством кровли, внутренних перегородок, монтажом инженерных систем и лифтового оборудования. Помимо этого, возводится модульная система фасадов по низкоэтажной части, уточнил Андрей Бочкарев.

В начале октября правительство Москвы утвердило городскую Адресную инвестиционную программу на 2023–2025 годы. Согласно ей, инновационная инфраструктура Москвы пополнится уникальными объектами: кластером «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» и Национальным космическим центром.