Более 35,5 тысячи вакансий появится в Москве благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда

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Москва подписала с инвесторами 27 соглашений о строительстве объектов, куда смогут трудоустроиться 35,5 тысячи человек. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в городе с 2020 года действует программа по стимулированию создания мест приложения труда. По ее условиям девелоперы строят промышленные, коммерческие или социальные объекты, обеспечивая появление новых рабочих мест, а город взамен предоставляет им льготу при переоформлении земельных участков под строительство жилья.

— Сегодня по программе подписано уже 27 соглашений, в рамках которых инвесторы построят 63 объекта, куда смогут трудоустроиться более 35,5 тысячи человек, – уточнил Ефимов.

Он отметил, что девелоперы построят в разных районах столицы восемь деловых центров, шесть технопарков, четыре торговых центра, три торгово-офисных здания, производственно-логистический и спортивный комплексы, а также 40 объектов образования.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что общая площадь всех объектов превысит 1,35 миллиона квадратных метров.

— Если смотреть на статистику рабочих мест, то больше всего их будет создано в офисно-деловых и торговых объектах — 22,7 тысячи, еще почти 10 тысяч — на современных производствах и в технопарках. В социальных объектах появится около 3,4 тысячи рабочих мест, — рассказал он.

Программа стимулирования создания мест приложения труда способствует сбалансированной застройке районов, помогает решать проблему маятниковой миграции, разгружать общественный транспорт. Инвестор получает доходы от реализации как жилья, так и нового бизнес-объекта, а в столице появляются новые рабочие места.

До этого Ефимов сообщил, что с начала 2022 года Москва заключила 10 соглашений с инвесторами по программе стимулирования создания мест приложения труда.