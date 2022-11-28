Москвичам рассказали, как работает старейшая электростанция страны

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28 ноября Государственной электрической станции № 1 имени П. Г. Смидовича исполняется 125 лет. Как в настоящее время работает ГЭС-1, которая обеспечивает энергией и теплом центр столицы, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— ГЭС-1 неоднократно модернизировали, в общей сложности она прошла семь этапов модернизации. Турбинный парк у нас довольно новый, ему менее 30 лет. Это шесть турбин: пять противодавленческих и одна теплофикационная типа ПТ. Два практически новых котла и три котла, которые мы заменим в течение нескольких лет, так как это процесс небыстрый и включает в себя демонтаж существующего оборудования, проектирование, монтаж и наладку новых котлов, — рассказал директор ГЭС-1 Олег Савельев.

Он отметил, что зависимость станции от импорта минимальная. На ней используются калужские турбины, подольские котлы и чеховская арматура.

Савельев уточнил, что станция вырабатывает электроэнергию для единой системы электроснабжения и обеспечивает тепловой энергией Центральный округ Москвы. По его словам, при небольшой мощности, всего 76 мегаватт, значение у ГЭС-1 стратегическое. К ней присоединены важные потребители энергии.

С ГЭС-1 началась эра переменного тока в столице, что позволило увеличить радиус обслуживания станции. Также она причастна к запуску в городе электрического транспорта. От нее получал энергию запущенный в 1899 году первый электрический трамвай. Также от ГЭС-1 проложили первую в СССР тепломагистраль протяженностью шесть километров, с помощью которой обеспечивались теплом правительственные здания в районе Китай-город, Большой и Малый театры, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в пресс-службе мэра и правительства города рассказали о машинистах, работающих на Московских центральных диаметрах, которым 21 ноября исполнилось три года.