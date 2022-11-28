Депутат МГД Артемьев: Детское техническое творчество даст возможность развитию технологий будущего

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Детское техническое творчество, поддержка различных форматов соревнований и чемпионатов позволяют развивать будущее поколение инженеров, разработчиков и ученых. Такое мнение выразил депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев в понедельник, 28 ноября.

— Развитие технического творчества для детей и юношества — это огромный пласт работы, который невозможно недооценить. И сегодня интерес к этому виду дополнительного образования высок, причем с самого раннего возраста. Столичные кружки по робототехнике, секции, детские технопарки пользуются огромной популярностью среди самых талантливых, увлеченных ребят, а соревнования, чемпионаты для школьников собирают огромные аудитории, — рассказал он.

На данный момент столичные школьники готовятся принять участие в региональном этапе международного соревнования First Tech Challenge, в рамках которого дети продемонстрируют свои лучшие наработки. Помимо развития гибких навыков подобные мероприятия задают вектор для развития технологий, отметил депутат в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Недавно в столице стартовала городская конкурсная программа для школьников «Новые вершины». Она дает возможность учащимся поучаствовать в фестивалях и соревнованиях по разным направлениям.