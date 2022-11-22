Москвичам рассказали о начале конкурса «Новые вершины» для столичных школьников

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В столице стартовала городская конкурсная программа для школьников «Новые вершины», в ходе которой учащиеся могут поучаствовать в фестивалях и соревнованиях по разным направлениям. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Ежегодно программа «Новые вершины» объединяет более 50 тысяч участников, а в прошлом году цифра достигла рекордных 109 тысяч. Такой охват возможен благодаря конкурсной основе и стремлению детей к победе, а также сообществу педагогов, родителей, экспертов и, конечно же, обучающихся, которое формирует программа, — рассказала директор образовательного комплекса «Воробьевы горы» Елена Мельвиль.

Она добавила, что все вместе они составляют экосистему образования Московского дворца пионеров. В качестве предложенных направлений конкурса выделяются: техническое, естественно-научное, литературное и мультимедийное творчество, молодежные инициативы, а также вокальное, театральное, хореографическое, исполнительское, декоративно-прикладное и изобразительное искусство.

Как уточняется, программа будет действовать на базе образовательного комплекса «Воробьевы горы» вплоть до мая 2023 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о начале чемпионата предпринимательских идей Business Skills в Москве. В рамках него ученики 7-11 классов и студенты колледжей смогут узнать, как запустить свое дело, и разработают идеи для стартапов.

Кроме того, филиал Музея Победы на Поклонной горе — музей «Главные оружейные реликвии армии» станет участником олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Так, школьники смогут познакомиться с уникальной коллекцией военной техники и вооружения. Сотрудники музея подготовили вопросы по экспозиции для учащихся 1–11-х классов.