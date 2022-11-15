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Школьная олимпиада впервые пройдет в музее «Г.О.Р.А.»

Анастасия Колоскова
Город
Школьная олимпиада впервые пройдет в музее «Г.О.Р.А.»
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Филиал Музея Победы на Поклонной горе — музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» — впервые примет участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе учреждения.

С 15 ноября школьники смогут познакомиться с уникальной коллекцией военной техники и вооружения. Сотрудники музея подготовили вопросы по экспозиции для учащихся 1-11-х классов.

Школьникам предложат пройти по специальному маршруту и узнать интересные факты о представленных в музее экспонатах. Площадь музея составляет 10 гектаров.

В нем размещено свыше 400 экспонатов, из них многие существуют лишь в единственном экземпляре. Реликвии сгруппированы тематически.

Посетители музея увидят самолеты, танки, корабли, артиллерийские орудия и поезда, которые были созданы в СССР, США, Великобритании, Франции, Чехословакии, Германии и Японии. Большая часть экспозиции имеет дополнительные интерактивные элементы и спецэффекты.

До этого сообщалось, что в Музее Победы 17 ноября состоится праздничная акция «Поздравь Деда Мороза». Гости учреждения смогут стать обладателями билетов на тематический новогодний квест «Елка Победы».

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