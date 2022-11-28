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Лжеэлектрики обманули пять москвичей, поменяв им хорошие счетчики на дешевые

Степан Жирнов
Происшествия
Лжеэлектрики обманули пять москвичей, поменяв им хорошие счетчики на дешевые
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Мошенники, которые представлялись своим жертвам, как электрики одной известной компании, за деньги меняли хорошие работающие счетчики на дешевые и некачественные аналоги. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 28 ноября.

По его словам, трое злоумышленников, среди которых был 38-летний организатор и двое исполнителей, 48 и 43-летние мужчины, приходили к москвичам, в том числе и к пожилым, и говорили, что необходимо поменять счетчики, так как предыдущие вышли из строя.

Аферисты убеждали пострадавших, что новые приборы выше по уровню качества, а также имеют функцию дистанционной передачи данных, и завышали стоимость предлагаемых аппаратов. Таким образом мошенники получали от жертв деньги, при этом меняли дорогие счетчики на дешевые. Ущерб, причиненный группой, составил 50 тысяч рублей.

В какой-то момент пострадавшие поняли, что их обманули, и обратились в полицию. По данному факту было возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Фигурантов задержали, они находятся под подпиской о невыезде.

Другой аферист обманул футболиста санкт-петербуржского «Зенита», когда тот решил купить у мошенника машину с рук.

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