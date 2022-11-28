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Порядка 30 врачей московской больницы имени Филатова помогают своим коллегам в Луганске

Лейла Алиева

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Порядка 30 врачей московской больницы имени Филатова помогают своим коллегам в Луганске
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Почти 30 столичных врачей разных профилей ГКБ № 15 им. О. М. Филатова помогают своим коллегам в Луганске. Об этом «Вечерней Москве» сообщил главный врач больницы Валерий Вечорко в понедельник, 28 ноября.

— Почти 30 хирургов разных профилей, травматологов-ортопедов и анестезиологов-реаниматологов нашего стационара оказывают поддержку своим коллегам на новых территориях. Это консультации, организационная работа, проведение различных операций, обучение передовым методам хирургии, которые широко применяются в Москве, и многое другое, — рассказал он.

По словам Вечорко, специалисты из новых регионов всегда рады помощи московских врачей. Так, специалисты 15-й больницы работают в составе большой мультидисциплинарной команды московских медиков из разных стационаров.

В этот же день в Москве приняли делегацию представителей социальной службы из Луганской народной республики. Они посетили учреждения соцзащиты для детей-сирот, в реабилитационных и реабилитационно-образовательных центрах Москвы.

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