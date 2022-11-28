Газпром сообщил об устранении нарушений по оплате поставок со стороны «Молдовагаза»

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Энергетическая компания «Молдовагаз» устранила нарушения по оплате поставок российского газа в ноябре, Газпром получил средства за осевшее на Украине сырье. Об этом сообщили в пресс-службе российского холдинга в понедельник, 28 ноября.

— Компания «Молдовагаз» устранила нарушения по оплате Газпрому текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в Газпроме получены, — говорится в сообщении.

В связи с ликвидацией нарушений руководство Газпрома приняло решение не останавливать подачу газа на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», с которой голубое топливо отправляется в Молдавию, отметили в Telegram-канале «Газпром».

Компания «Молдовагаз» неоднократно нарушала условия оплаты поставок газа из России. Из-за этого Газпром намеревался сократить объем транзита сырья.

Подобное решение вызывало беспокойство среди властей Молдавии, в связи с чем вице-премьер страны Андрей Спыну сообщал, что Кишинев может применить санкции в отношении Газпрома. Он отмечал, что российская компания никак не объяснила решение уменьшить объемы поставок, хотя все счета за голубое топливо оплачивались.