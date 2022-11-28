Названы профессии, которые пользуются наибольшим спросом в новогодние праздники в Москве

Фото: Анастасия Кочеткова / Вечерняя Москва

В период новогодних праздников в столице растет спрос на продавцов, курьеров и работников складов в разных сферах. Однако появляются и другие временные вакансии, многие из которых не требуют опыта работы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в сервисе по поиску работы Superjob.

Аналитики отметили, что в период новогодних праздников в прошлые годы в столице чаще всего искали продавцов, курьеров и складских рабочих в разных сферах.

— Судя по данным прошлых лет, временный персонал на период новогодних праздников в Москве чаще всего нанимают в следующих отраслях (в порядке убывания количества вакансий): ретейл (продавцы, кассиры), e-commerce (складские рабочие, курьеры), службы доставок (курьеры), складские комплексы (складские рабочие), общественное питание (повара, официанты), развлечения (аниматоры, артисты) и производство (упаковщики, маркировщики), — перечислили эксперты.

Большинство вакансий не содержит требований к наличию высшего образования, конкурентным преимуществом пользуются кандидаты с опытом работы по профилю, подчеркнули специалисты.

Первые новогодние вакансии стоит начать искать в конце осени, отметили в Superjob.

— Временные вакансии на период новогодних праздников обычно появляются в конце ноября, но пока их немного: работодатели пытаются оценить спрос, пока нет понимания, каков объем новогодних мероприятий запланирован в столице (каждый второй россиянин — за отказ от пышных празднеств), — сообщили аналитики.

В ретейле, e-commerce, складском хозяйстве у временного персонала есть шанс заработать больше за счет выходов в ночные смены, у официантов — за счет щедрых чаевых, рассказали специалисты. Повышенные ставки за работу в праздники действуют чаще всего в сфере развлечений, уточнили в Superjob.

Кассиры в новогодний период в Москве и Московской области могут рассчитывать на доход от 48 тысяч в месяц, отметили эксперты. Также в качестве примера можно привести вакансии продавца в Москве (35 700-45 000 рублей за месяц), продавца-консультанта в Ногинске (31 400–37 400 рублей) и конфетчика в Коломне (зарплата 22 000–25 000 рублей), заключили аналитики.