Посвященная волонтерству выставка начала работу в Москве

Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В преддверии Дня добровольца, который отмечается 5 декабря, в столице начала работу фотовыставка, посвященная волонтерам города. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Представленные фотографии посвящены десяти направлениям работы волонтеров — социальному, инклюзивному, патриотическому, экологическому, культурному, спортивному, корпоративному — и работе в сферах охраны здоровья, общественной безопасности и защиты животных. С помощью QR-кода, размещенного под каждым кадром, москвичи смогут узнать подробнее о деятельности добровольцев.

Посетить выставку можно в парках, креативных пространствах и знаковых местах города. Так, на ВДНХ и дизайн-заводе «Флакон» экспозиция будет открыта до 8 декабря. Гости «Сокольников» смогут увидеть фотографии с 9 по 15 декабря. В Парке Горького и на территории спортивного комплекса «Лужники» мероприятие стартует 9 и 16 декабря соответственно, там оно продлится до 22 декабря, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне в музее-заповеднике «Коломенское» открылась выставка «Елки нашего детства». Мероприятие посвящено традициям празднования Нового года в разное время — с середины XIX до конца ХХ века.