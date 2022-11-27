Посвященная традициям празднования Нового года в разное время выставка открылась в «Коломенском»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

В музее-заповеднике «Коломенское» открылась выставка «Елки нашего детства», посвященная традициям празднования Нового года в разное время — с середины XIX до конца ХХ века. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 27 ноября.

Посетители увидят на выставке восемь елок-малюток, самая ранняя из которых относится к 1947 году, и множество наборов украшений. Также здесь представлены елочные украшения как отечественного производства, так и привезенные из Чехословакии, Польши и ГДР. Среди особенных — китайские фонарики, украшенные желофаном.

Кроме того, в выставочной витрине в виде накрытого стола можно увидеть хрустальную посуду, наполненную елочными игрушками в виде винограда, яблок, груш, клубники и других фруктов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Другая выставка открылась в Новой Третьяковке. Она приурочена к 10-летию Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и покажет произведения студентов и учащихся академии и школы акварели, а также художников-педагогов, многие из которых являются народными и заслуженными художниками РФ, академиками и членами-корреспондентами Российской академии художеств.