Сына губернатора Красноярска Артема Усса выпустили под домашний арест

Фото: Пресс-служба Совфеда

Артема Усса, сына губернатора Красноярска, выпустили под домашний арест. Об этом стало известно в понедельник, 28 ноября.

Итальянские СМИ сообщили, что задержанный будет носить электронный браслет до момента его экстрадиции в США, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на газету La Prealpina.

В Штатах Усса подозревают в контрабанде нефти венесуэльской компании на сотни миллионов долларов, которую он перевозил в Россию и Китай. На родине сына губернатора разыскивают по уголовному делу о легализации денег в особо крупном размере.

В РФ Усса заочно арестовали. Ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.