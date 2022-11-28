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Сына губернатора Красноярска Артема Усса выпустили под домашний арест

Степан Жирнов
В мире
Сына губернатора Красноярска Артема Усса выпустили под домашний арест
Фото: Пресс-служба Совфеда

Артема Усса, сына губернатора Красноярска, выпустили под домашний арест. Об этом стало известно в понедельник, 28 ноября.

Итальянские СМИ сообщили, что задержанный будет носить электронный браслет до момента его экстрадиции в США, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на газету La Prealpina.

В Штатах Усса подозревают в контрабанде нефти венесуэльской компании на сотни миллионов долларов, которую он перевозил в Россию и Китай. На родине сына губернатора разыскивают по уголовному делу о легализации денег в особо крупном размере.

В РФ Усса заочно арестовали. Ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Аресты легализация Контрабанда США Италия
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