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Кличко не исключил частичной эвакуации жителей Киева в пригород

Анастасия Колоскова
Общество
Кличко не исключил частичной эвакуации жителей Киева в пригород
Фото: flickr/worldeconomicforum

Жителей Киева могут частично эвакуировать в пригород при ухудшении ситуации с электроснабжением. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

— Я не исключаю худшего сценария. Полной эвакуации не будет — возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд отдельных категорий людей в пригород, туда, где может быть сервис, — отметил глава города.

По его словам, речи о переселении горожан в другие регионы или за границу не идет.

Кличко призвал жителей Киева иметь запас питьевой и технической воды, а также пищи, для приготовления которой не требуется электроэнергия. Также киевлянам рекомендовано запастись теплой одеждой и иметь заряженные ноутбуки и пауэрбанки. При плохом развитии событий гражданам следует поехать в свой или принадлежащий знакомым пригородный дом, где есть вода и печь, передает РИА Новости.

24 ноября Виталий Кличко заявлял, что власти Киева могут вывезти за пределы города детские дома и дома для престарелых. Он также добавил, что жителям города стоит готовиться к «плохому сценарию» развития событий.

Виталий Кличко Киев Эвакуация
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