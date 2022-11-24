Кличко заявил, что из Киева в пригород могут вывезти детей и пожилых людей

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Власти Киева могут вывезти за пределы города детские дома и дома для престарелых. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

— Детские дома, дома для людей преклонного возраста, мы этого не исключаем. Словом, эвакуацией это назвать невозможно, а временный переезд некоторых групп населения — мы также рассматриваем такой вариант, — сказал он.

Кличко добавил, что жителям Киева стоит готовиться к «плохому сценарию» развития событий. Горожанам рекомендуется сделать запасы еды, технической и питьевой воды, а также подготовить теплую одежду. Если подобное развитие событий произойдет, то гражданам следует обратиться за помощью к родственникам за пределами города, передает РИА Новости.

Накануне украинские СМИ сообщили, что в Киеве прозвучали взрывы. Кроме того, у некоторых жителей на левом берегу украинской столицы пропали водоснабжение и начались перебои с подачей электроэнергии.

Позже Кличко сообщил, что проблемы с водоснабжением произошли по всему Киеву. Глава города призвал жителей сделать запас воды.