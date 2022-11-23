Кличко сообщил о приостановке водоснабжения в Киеве

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Во всем Киеве приостановлено водоснабжение. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил мэр города Виталий Кличко.

— Из-за обстрелов водоснабжение приостановлено во всем Киеве, — отметил он.

Глава города призвал жителей сделать запас воды, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что украинские города Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Помимо этого, на всей территории страны объявлена воздушная тревога. В материале также отмечается, что областной центр Волынской области — город Луцк — тоже частично лишился электроснабжения.

До этого СМИ сообщали, что в украинской столице прогремели взрывы. Согласно предоставленным данным, у некоторых жителей на левом берегу украинской столицы пропали водоснабжение и начались перебои с подачей электроэнергии. Кличко также подтвердил взрывы в украинской столице. По его словам, был поражен «инфраструктурный объект».

Кроме того, три энергоблока Южно-Украинской АЭС были аварийно остановлены. Южно-Украинская АЭС располагается на берегу реки Южный Буг в городе Южноукраинск Николаевской области.