СМИ: Энергоблоки Южно-Украинской АЭС аварийно остановлены

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Три энергоблока Южно-Украинской АЭС были аварийно остановлены, сообщает украинское издание «Думская» в среду, 23 ноября.

Южно-Украинская АЭС располагается на берегу реки Южный Буг в городе Южноукраинск Николаевской области.

До этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.

18 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что массированные ракетные удары со стороны России привели к выводу из строя почти 50 процентов энергетической системы республики.

Президент страны Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетных ударов почти десять миллионов жителей республики остались без электричества.