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На Украине заявили, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя

Анастасия Колоскова
В мире
На Украине заявили, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя
Фото: Unsplash

Массированные российские ракетные удары привели к выводу из строя почти половины энергетической системы Украины. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на совместной с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом пресс-конференции.

— Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя, — завил политик.

Шмыгаль сообщил, что только за 15 ноября со стороны России по украинским городам было выпущено около 100 ракет.

По его словам, на этом фоне республика нуждается в дополнительной помощи от Евросоюза. В частности, Киеву требуется энергетическое оборудование и увеличение финансирования для покупки газа, передает РИА Новости.

Накануне еврокомиссар Янез Ленарчич заявил, что ущерб, который был нанесен энергетической инфраструктуре Украины, приближается к критическому уровню. По его словам, в настоящее время Евросоюз работает над поддержкой энергоснабжения Украины.

Накануне глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ближайшие несколько дней окажутся тяжелыми для украинской энергосистемы. Местных жителей призвали с пониманием отнестись к отключениям, которые будут производить по мере необходимости, и экономнее относиться к использованию электроэнергии.

Украина Евросоюз (ЕС) Энергетика
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