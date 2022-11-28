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«Намек понятен»: что означает призыв Сунака брать пример с России во внешней политике

Игорь Синельников

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«Намек понятен»: что означает призыв Сунака брать пример с России во внешней политике
Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил уважение России и Китаю как странам с долгосрочной внешней политикой. Однако это не означает, что британский премьер лояльно относится к России: во всяком случае, официально об этом заявить он не имеет права. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев, комментируя соответствующее заявление британского политика.

Собеседник «ВМ» отметил, что новый британский премьер берет курс на долгосрочное планирование в политике.

— Намек понятен: на Великобританию как плановое государство с долгосрочным планированием. Оно первоначально было долгосрочным экономическим, но и политическим тоже. И правильно Риши Сунак сказал: долгосрочное планирование всегда в конечном счете эффективнее. А Англия сейчас не держала курс на такое планирование, — уверен политолог.

При этом, по словам специалиста, в России планирование во внешней политике, скорее, среднесрочное. Так, в данный момент очевидно, что Россия сближается с Китаем, при этом не дружит с Соединенными Штатами, однако лет через 30 ситуация может выглядеть иначе. Китай в этом плане проводит более долгосрочную политику, уточнил Журавлев.

Риши Сунак своим заявлением выразил, скорее, уважение к России, но не любовь и не лояльность, подчеркнул эксперт.

— Сунак пытается все время подчеркнуть неприятие к России. Он обещал нас ограничивать на саммите G20. Поэтому он уважает наш подход, говоря, что и Западу тоже так надо сделать. Хотя он относится к нам, скорее всего, позитивно, просто не может себе позволить это признать. Если он это признает, то его побьют. Пропагандистская ситуация на Западе (особенно в Великобритании) такая, что открытое признание того, что русские могут быть правы, — небезопасно, — заключил собеседник «ВМ».

Лондону следует брать пример с России и Китая в выстраивании внешней политики государства на долгосрочную перспективу. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

— Наша стратегия должна соответствовать политике других мировых держав, таких как Россия и Китай. Наши конкуренты планируют на долгосрочную перспективу. Таким образом, мы совершим революционный скачок, — сказал он.

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