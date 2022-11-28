Сунак призвал Лондон выстраивать внешнюю политику по примеру России и КНР

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Лондону следует брать пример с России и Китая в выстраивании внешней политики государства на долгосрочную перспективу. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

— Наша стратегия должна соответствовать политике других мировых держав, таких как Россия и Китай. Наши конкуренты планируют на долгосрочную перспективу. Таким образом, мы совершим революционный скачок, — сказал он.

По словам британского премьера, в текущих условиях реализация краткосрочных планов будет иметь низкую эффективность. Кроме того, Сунак распорядился поставить Украине новый пакет поддержки для противовоздушной обороны, передает РИА Новости.

До этого Риши Сунак заявил, что Китай является одной из самых больших угроз для экономической безопасности Великобритании. При этом британский лидер гарантировал, что окажет поддержку в «противостоянии китайской агрессии».

Также премьер-министр Великобритании называл Россию «страной-изгоем» и представлял план, который позволит снизить влияние Москвы на мировую экономику. Так, Сунак предложил продолжить поддерживать те страны, которым этой зимой потребуется помощь.