Вирусолог Викулов предупредил о повышении заболеваемости гриппом в Петербурге

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Заболеваемость любым гриппом, в том числе свиным, всегда может с определенной вероятностью приобрести эпидемический характер. В декабре подъем заболеваемости будет во многих регионах России. Об этом сообщил вирусолог Георгий Викулов.

Он отметил, что идет сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

— Наблюдается высокая активность этого заболевания в текущем эпидемическом периоде. И Петербург, и Ленинградская область не являются исключениями, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

Для защиты от гриппа стоит пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.

Свиной грипп стал активно распространяться в текущем сезоне. Поэтому важно уделить особое внимание вакцинации, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает Nation news.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, чем опасен свиной грипп, как предотвратить заражение и может ли начаться пандемия свиного гриппа.