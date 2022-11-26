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«Может убить за сутки»: иммунолог Болибок рассказал о симптомах и опасности свиного гриппа

Анастасия Харламова

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Общество
«Может убить за сутки»: иммунолог Болибок рассказал о симптомах и опасности свиного гриппа
Фото: shutterstock

Глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа в России. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, чем опасно это заболевание, как предотвратить заражение и может ли начаться пандемия свиного гриппа.

Симптомы, инкубационный период и способ распространения

По словам специалиста, свиной грипп передается воздушно-капельным путем.

— Заражение гриппом происходит воздушно-капельным путем, так же как и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Если человек попадает в одно пространство с зараженным, то вирусы гриппа проникают в дыхательные пути и приводят к заражению, — объяснил доктор Болибок.

Иммунолог отметил, что инкубационный период у свиного гриппа очень короткий — от 12 часов до суток:

— Инкубационный период длится сутки. Однако свиной грипп может проявиться намного быстрее — за 12 часов. Например, человек едет на работу, заражается, а вечером уже появляются первые симптомы.

Болибок также перечислил основные симптомы, с помощью которых можно отличить свиной грипп от других вирусных заболеваний:

— Как правило, одним из главных симптомов свиного гриппа является температура. Также выраженная ломота в мышцах и суставах приводит к разбитому состоянию. В начале болезни характерно появление сухого кашля и небольшой заложенности носа без насморка. Кашель с мокротой и насморк появляются только на 2–3 день. Кроме того, у большинства пациентов наблюдается сильная головная боль.

Температура при свином гриппе может держаться до двух недель — все зависит от иммунитета, уточнил Болибок.

Одним из самых опасных проявлений свиного гриппа является пневмония, добавил врач.

Группы риска

Специалист отметил, что свиной грипп опасен для маленьких детей и пожилых людей:

— Вирусной пневмонии при свином гриппе особенно подвержены маленькие дети до четырех лет и старшее поколение от 60 лет. У пожилых людей ослаблен иммунитет, поэтому вирусу гораздо легче добраться до легких и вызвать там воспаление.

Болибок уверен, что заболевание также очень опасно для людей с бронхолегочными заболеваниями. Более того, после коронавируса у многих пациентов остаются небольшие очаги фиброза в легких. Они попадают в группу риска по тяжелому течению гриппа.

По словам иммунолога, если и другие хронические заболевания, которые могут спровоцировать тяжелое течение свиного гриппа:

— В группе риска также находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, заболеванием почек и сосудистыми заболеваниями головного мозга.

Болибок предупредил, что свиной грипп негативно сказывается на здоровье беременных женщин и еще не рожденных младенцев.

— Я рекомендую людям из группы риска обязательно делать прививки от гриппа, — посоветовал врач.

Уровень смертности

Болибок рассказал, что смертность от свиного гриппа небольшая:

— Менее одного процента. Однако при осложнениях, связанных с пневмонией, летальность возрастает до 30 процентов.

Врач подчеркнул, что свиной грипп намного опаснее коронавируса, так как может привести к моментальной смерти:

— У свиного гриппа есть особенность. Он может привести к моментальной смерти. Например, у коронавируса всегда наблюдается инкубационный период. А свиной грипп может убить человека в течение первых суток. Однако это случается у непривитый пациентов.

Активность распространения

Специалист объяснил, что количество случаев свиного гриппа растет из-за отмены антиковидных мер:

— Последние три года были введены серьезные меры из-за коронавируса. Это привело к тому, что заражений гриппом практически не было. На данный момент россияне перестали носить маски и соблюдать меры безопасности. Это привело к всплеску заражений свиным гриппом.

Болибок отметил, что за это время в России появилась целая прослойка населения, которая никогда не контактировала с гриппом. Это дети, которые родились за последние три года. У них нет иммунитета к гриппу и вакцинации.

— Я советую всем, у кого в семье есть дети до трех лет, обязательно сделать прививки, — добавил врач.

Распространение свиного гриппа не приведет к пандемии. Минздрав России активно мониторит ситуацию. В случае возникновения угрозы будут введены все необходимые меры предосторожности, заключил иммунолог.

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