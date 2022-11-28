Незаконные пристройки к зданию начала XX века демонтировали в Люблине

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Люблинская улица, 84 Карта всех событий

В процессе обследования Юго-Восточного административного округа Москвы специалисты Госинспекции по недвижимости выявили незаконные пристройки к зданию ресторана. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил начальник столичного ведомства Иван Бобров.

— Земельный участок арендован без права возведения на нем других капитальных зданий либо временных сооружений. Однако арендатор самовольно, без оформления разрешительной документации, возвел к зданию две пристройки общей площадью 143 квадратных метра, — сказал он.

Нарушение было выявлено в одноэтажном кирпичном здании, расположенном на улице Люблинской. Постройка была возведена в 1900 году. Сегодня в ней расположилось заведение общественного питания.

В процессе работ специалисты установили, что пристройки к зданию не были поставлены на кадастровый учет. Кроме того, самострои не стали учитывать в технической документации. В связи с этим объекты были признаны незаконными. На данный момент нарушение ликвидировано, а здание привели в первоначальный вид.