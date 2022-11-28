Число заявок в Росреестр по Москве на выездной прием выросло более чем в три раза

Фото: Пресс-служба Госдумы

Количество заявок в столичное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) на выездное обслуживание за январь — октябрь 2022 года увеличилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба московского управления Росреестра.

— За 10 месяцев 2022 года по результатам выездного обслуживания количество принятых и доставленных Кадастровой палатой по Москве документов возросло более чем в три раза по сравнению с аналогичными показателями 2021 года, — отметила директор Кадастровой палаты по Москве Елена Спиридонова, чьи слова приводятся в сообщении.

Она отметила, что выездной формат приема документов и возможность получения сведений из реестра с помощью курьерской доставки позволяют экономить время, обеспечивают возможность получения государственных услуг в максимально комфортных условиях.

Выездное обслуживание является одним из самых удобных способов подачи документов на регистрацию недвижимости и получения сведений из ЕГРН. Заместитель главы управления Росреестра по столице Сергей Исмунц уточнил, что учетно-регистрационные действия в этом случае совершаются в сокращенные сроки.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги работы цифровой экосистемы города. Он отметил, что москвичи ежегодно получают 400 миллионов услуг и сервисов в электронном виде.