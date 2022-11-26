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Собянин: Москвичи ежегодно получают 400 миллионов услуг и сервисов в электронном виде

Араз Салехов
Город
Собянин: Москвичи ежегодно получают 400 миллионов услуг и сервисов в электронном виде
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 26 ноября, подвел итоги работы цифровой экосистемы города.

— Цифровые ресурсы — mos.ru и другие городские порталы — помогают заботиться о детях, следить за своим здоровьем, ухаживать за питомцами, решать бытовые задачи, упростить переезд по программе реновации, участвовать в жизни города и многое другое, — отметил он.

Глава города рассказал, что ежегодно горожане получают 400 миллионов услуг и сервисов в электронном виде. По его словам, власти города создали масштабную цифровую экосистему, которой пользуются уже больше 15 миллионов человек.

Так, Собянин отметил развитие в медицинской сфере: вся информация о состоянии здоровья москвичей хранится в электронной медицинской карте. Мэр уточнил, что она доступна как врачам, так и самим пациентам. Помимо этого, свыше 430 тысяч компаний и ИП имеют аккаунты на портале mos.ru, где они могут развивать свой бизнес и решать насущные вопросы, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне глава города принял решение об обеспечении нуждающихся бесплатными глазными протезами. Уточняется, что протез полагается пациентам, которые перенесли хирургическое вмешательство по удалению глазного яблока.

Помимо этого, в мобильном приложении «Моя Москва» специалисты модернизировали сервис передачи показаний водосчетчиков. Такая инициатива поможет упростить данную процедуру для пользователей.

Цифровые технологии портал mos.ru Москва Сергей Собянин
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