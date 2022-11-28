Семь человек погибли на дорогах Москвы за прошедшую неделю

Фото: Госавтоинспекция Москвы

За прошедшую неделю на дорогах столицы погибли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 28 ноября.

За период с 21 по 27 ноября на столичных дорогах произошли 122 аварии, в которых погибли семь человек, в том числе два ребенка. Еще 136 граждан получили различные травмы, среди них семь детей в возрасте до 16 лет.

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Наиболее частыми ДТП стали наезды на пешеходов и столкновения автомобилей — 49 и 52 случая соответственно.

Самыми аварийными днями стали вторник и четверг — по 22 ДТП. Меньше всего столкновений произошло в среду — 12 аварий.

По сравнению с предыдущей неделей количество ДТП снизилось, а число смертей на дорогах возросло. В период с 14 по 20 ноября ГИБДД зарегистрировала 124 аварии, в которых погибли три человека.