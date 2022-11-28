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FT: Инфляция в мире достигла своего пика

Анастасия Колоскова
Экономика
FT: Инфляция в мире достигла своего пика
Фото: shutterstock

Мировая инфляция в настоящее время находится на пике и в дальнейшем станет замедляться. К такому выводу пришли аналитики Financial Times после изучения ключевых индикаторов экономики и опроса экспертов.

— Похоже, что инфляция достигла своей высшей точки. Ослабление ценового давления и улучшение ситуации с поставками ведут к более умеренной динамике потребительских цен, — отмечает главный экономист Moody`s Analytics Марк Занди, чьи слова приводятся в газете.

Аналитики отмечают, что в Германии в прошлом месяце оптовые цены производителей уменьшились на 4,2 процента по сравнению с предыдущим. Издание называет это снижение рекордным с 1948 года. При этом летом оптовые цены производителей в Соединенных Штатах и Британии снижались по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В публикации отмечается, что практически во всех странах «Большой двадцатки», включая Польшу, Испанию, Португалию и Мексику, в октябре этого года показатели оптовых цен производителей уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем, передает «Газета.ру».

На протяжении почти всего 2022 года доллар показывал рост по отношению к основным мировым валютам, но в ноябре случился небольшой откат. С чем это связано и куда может пойти доллар в будущем, рассказал начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

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