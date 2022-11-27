Банковский аналитик Кравченко рассказал, кто и зачем поставил доллар на паузу

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На протяжении почти всего 2022 года доллар показывал рост к основным мировым валютам, но в ноябре случился небольшой откат. С чем это связано и куда может пойти доллар в будущем, рассказал начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

По его словам, небольшое ослабление доллара за последний месяц связано с сигналами ФРС о возможном замедлении шага повышения процентной ставки. Это поспособствовало росту аппетита к риску у инвесторов и уходу из защитного доллара, пояснил специалист.

В настоящее время инвесторы смотрят на дальнейшую политику ФРС и на макроэкономические показатели (динамика ВВП, инфляция). Если ФРС продолжит проводить политику роста ставок, и экономика будет ухудшаться, то это приведет к усилению покупок доллара, заключил Кравченко в беседе с агентством «Прайм».

Аналитик Михаил Васильев назвал валюту, которую лучше приобрести до нового года. По его словам, покупка валют дружественных стран в виде облигаций до нового года станет хорошим вложением средств, наиболее перспективным будет приобретение китайского юаня.