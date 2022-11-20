Аналитик назвал валюту, которую лучше приобрести до нового года

Фото: shutterstock

Покупка валют дружественных стран в виде облигаций до нового года станет хорошим вложением средств, наиболее перспективным будет приобретение китайского юаня. Об этом заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

— Мы предпочитаем валюты дружественных стран (без санкционных рисков), которые являются стабильными относительно доллара. И наиболее перспективная из них — китайский юань, — сказал он.

По словам эксперта, при покупке наличных долларов и евро можно избежать санкционных рисков, но подобный выбор будет неоправдан. Это связано со снижением их покупательной способности на фоне рекордной инфляции в США (7,7 процента) и Европе (10,7 процента).

В свою очередь китайская экономика продолжает развиваться, а уровень инфляции в стране находится под контролем Центробанка и составляет 2,1 процента. Это позволяет сделать вложения в облигации в юанях более доходными и предсказуемыми, передает «Прайм».

До этого ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова спрогнозировала курсы доллара и евро. По ее словам, возобновление участия России в зерновой сделке создало определенный положительный фон для российской валюты.