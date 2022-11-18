Аналитик Мильчакова спрогнозировала курсы доллара и евро на ближайшую неделю

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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова спрогнозировала курсы доллара и евро.

По словам Мильчаковой, возобновление участия России в зерновой сделке создало определенный положительный фон российской валюте.

В ближайшую неделю на курс рубля окажет влияние начало очередного налогового периода в России. Этот фактор будет способствовать укреплению рубля.

Мильчакова уточнила, что курс доллара будет колебаться в пределах 59,5–61,5 рубля, а евро — в диапазоне 60–62,5 рубля, передает RT.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин сообщил, что в наличных не стоит хранить ни рубли, ни евро, ни доллары.