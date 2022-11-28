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Пожар произошел в здании поликлиники на юге столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар произошел в здании поликлиники на юге столицы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Каширское шоссе, 57к1 Карта всех событий

В здании поликлиники на юге столицы произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по столице в понедельник, 28 ноября.

По информации ведомства, возгорание случилось в доме № 57, корпус 1, на Каширском шоссе в 12:47, где располагается поликлиника. Здание находится на реконструкции.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По предварительным данным, горел утеплитель. На данный момент возгорание ликвидировано. В результате возгорания никто не пострадал.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что движение в районе происшествия не затруднено.

Еще один пожар произошел в поселке Московский. Горели гаражи. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Пострадавших нет.

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