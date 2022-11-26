Пожар в гаражах на площади 160 «квадратов» произошел в поселке Московский

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва, поселок московский, 43к1 Карта всех событий

В поселке Московский загорелись гаражи, расположенные по адресу дом 43, корпус 1. Об этом в субботу, 26 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар распространился на площади 160 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Красносельском районе Москвы произошел пожар в одном из зданий. По данным городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ночью 26 ноября на пост поступило сообщение о возгорании.

По приезде профильных специалистов было зафиксировано, что огонь распространился на площади 50 квадратных метров, возгорание происходило между третьим и четвертым этажами.

Накануне произошел пожар в торговом центре «Елоховский пассаж» на улице Бауманской. Позже он был ликвидирован. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.