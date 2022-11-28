Подмосковный пенсионер устроился на работу к мошенникам, которые его обманули

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Подмосковный пенсионер устроился на работу к аферистам, которые до этого его обманули. Об этом стало известно в понедельник, 28 ноября.

По неподтвержденным данным, история началась с того, что пенсионеру из подмосковного города Реутов позвонили лжесотрудники Центробанка. Из-за них он взял кредит, и перевел деньги на «безопасные счета». Когда мужчина оказался без денег и в долгах, аферисты снова вышли на связь и предложили на них поработать. Взамен на услуги курьера мошенники пообещали погасить многомиллионный кредит и немного заплатить сверху. Пенсионер согласился.

Самого мужчину задержала полиция, когда он забирал у новой жертвы аферистов пять миллионов рублей, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Теперь в этом деле будут разбираться правоохранительные органы.

Другой случай мошенничества произошел в Санкт-Петербурге. Игрока местного «Зенита» обманул аферист при попытке приобрести машину с рук.