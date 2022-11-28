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Рестораны «Вкусно — и точка» начнут работу на вокзалах Москвы и Петербурга 1 декабря

Александр Афонин
Общество
Рестораны «Вкусно — и точка» начнут работу на вокзалах Москвы и Петербурга 1 декабря
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Бывшая компания-франчайзи McDonald's «Развитие РОСТ» передаст бренду «Вкусно — и точка» девять ресторанов на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, они начнут работать с 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе сети ресторанов в понедельник, 28 ноября.

— «Вкусно — и точка» подписала договор коммерческой концессии с компанией «Развитие РОСТ» — бывшей компанией-франчайзи McDonald's. C 1 декабря предприятия «Развитие РОСТ» продолжат свою работу в России под брендом «Вкусно — и точка», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора «Развитие РОСТ» Михаила Полиновского, с 1 декабря под новым брендом откроется только шесть предприятий. Еще два начнут работу после окончания обновления декора. Последнее заведение будет доступно после открытия терминала D аэропорта Шереметьево, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что владелец сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Александр Говор выкупит 100 процентов российских активов логистического партнера McDonald's — «HAVI Россия». Сделку предстоит согласовать с Федеральной антимонопольной службой.

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