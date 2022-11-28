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Финансовый консультант посоветовал составлять список покупок перед походом в магазин

Ирина Игнатенко
Общество
Финансовый консультант посоветовал составлять список покупок перед походом в магазин
Фото: Pexels

Прежде чем отправляться в магазины за покупками на распродажах, нужно четко определить цели и составить план. Об этом рассказал международный финансовый консультант Василий Еременко.

По словам эксперта, сейчас самое время составлять планы на Новый год. Для этого нужно составить список покупок и подарков, которые нужно купить. Стоит посмотреть, какие акции предлагают магазины. При этом, акция может быть просто инструментом привлечения внимания. Нужно сравнить цены до начала распродажи.

— Известны случаи, когда товары могут и увеличиваться в стоимости. Если подвоха нет, то тогда ими действительно стоит пользоваться для покупки товаров, которые вам действительно необходимы, — отметил Еременко в комментарии РИАМО.

В свою очередь посоветовала выбирать надежных продавцов и агрегаторов, где прописаны условия возврата приобретенных товаров, а также избегать оплаты на личные карты или покупок без чека при совершении покупок в Интернете, передает ФАН.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Потехин рассказал, как не попасться на уловки мошенников при онлайн-шопинге и не потерять денежные средства.

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