Финансовый консультант посоветовал составлять список покупок перед походом в магазин

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Прежде чем отправляться в магазины за покупками на распродажах, нужно четко определить цели и составить план. Об этом рассказал международный финансовый консультант Василий Еременко.

По словам эксперта, сейчас самое время составлять планы на Новый год. Для этого нужно составить список покупок и подарков, которые нужно купить. Стоит посмотреть, какие акции предлагают магазины. При этом, акция может быть просто инструментом привлечения внимания. Нужно сравнить цены до начала распродажи.

— Известны случаи, когда товары могут и увеличиваться в стоимости. Если подвоха нет, то тогда ими действительно стоит пользоваться для покупки товаров, которые вам действительно необходимы, — отметил Еременко в комментарии РИАМО.

В свою очередь посоветовала выбирать надежных продавцов и агрегаторов, где прописаны условия возврата приобретенных товаров, а также избегать оплаты на личные карты или покупок без чека при совершении покупок в Интернете, передает ФАН.

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