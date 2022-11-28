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Контролеры подарили москвичам лимитированные билеты «Единый» на трамвайном маршруте № А

Лейла Алиева
Город
Контролеры подарили москвичам лимитированные билеты «Единый» на трамвайном маршруте № А
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Столичные контролеры подарили пассажирам лимитированные билеты «Единый» на трамвайном маршруте № А. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 28 ноября.

— Контролеры «Организатора перевозок» подарили пассажирам трамвая № А лимитированные билеты «Единый» — так они поблагодарили их за добросовестную оплату проезда. Просим пассажиров всегда оплачивать поездки, чтобы мы могли продолжать делать городской транспорт удобнее для вас, — отметил он.

В Москве за последние 10 лет обновили трамвайный парк на 95 процентов, в частности благодаря средствам от оплаты проезда. Таким образом в городе появились новые трехсекционные и односекционные бесшумные вагоны с системой климат-контроля, а также зарядкой для гаджетов и Wi-Fi. В настоящее время средний возраст трамваев составляет четыре года, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Новые тематические билеты «Единый» в честь 30-летия НИУ ВШЭ выпустили 26 ноября. Такой билет можно будет приобрести в кассах и аппаратах по продаже билетов БКЛ метро, а также на Кольцевой линии метрополитена и на станциях внутри нее.

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