Путин наградил создателя пистолета Лебедева орденом «За военные заслуги»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За военные заслуги» Дмитрия Лебедева, создавшего пистолет на замену легендарного пистолета Макарова (ПМ). Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в пресс-службе группы компаний «Калашников».

— Президент России Владимир Владимирович Путин 25 ноября 2022 года в торжественной обстановке вручил ведущему инженеру-конструктору Ижевского механического завода Дмитрию Лебедеву орден «За военные заслуги», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что сотрудник отмечен за заслуги в сфере разработки и производства вооружения, а также укрепление обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд.

Лебедеву принадлежит разработка основных решений пистолета Лебедева компактного (ПЛК) и модульных пистолетов Лебедева (МПЛ и МПЛ1). Все оружие прошло государственные испытания и принято на вооружение. В «Калашникове» уточнили, что поставки указанных пистолетов включены в гособоронзаказ, передает РИА Новости.

24 ноября стало известно, что президент Владимир Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества.