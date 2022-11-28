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ФСБ предотвратила несколько терактов в Запорожской области

Степан Жирнов
Происшествия
ФСБ предотвратила несколько терактов в Запорожской области
Фото: Depositphotos

Сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов в людных местах в Запорожской области. Об этом стало известно в понедельник, 28 ноября.

Сотрудники ведомства задержали троих украинцев, которые собирались заложить взрывное устройство на рынке в Мелитополе.

Преступление было пресечено непосредственно перед исполнением. Злоумышленников поймали с поличным по дороге к месту заложения бомбы. Двое из них ранее судимы за тяжкие преступления на Украине.

Мужчины вину признали и подтвердили, что действовали по заданию украинских спецслужб. Теракт должен был стать актом устрашения мирного населения региона, сообщил телеканал «360».

Ранее сотрудники ведомства предотвратили теракт, который злоумышленники собирались устроить на участке газопровода «Южный поток» в Волгоградской области.

антитеррор ФСБ Терроризм Задержания Взрывные устройства
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