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Минобороны сообщило об уничтожении более ста военных ВСУ под Днепром

Лейла Алиева

Сюжет: 

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В мире
Минобороны сообщило об уничтожении более ста военных ВСУ под Днепром
Фото: Минобороны РФ

Российская авиация высокоточным ударом ликвидировала свыше ста военных Украины в Днепропетровской области. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

— В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей, — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ предприняли неудачную попытку наступления на российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка в ЛНР. Российской армии удалось отбросить противника на исходные позиции благодаря огневому поражению. В результате свыше 50 украинских военных было уничтожено, также ликвидирован один танк и пикап, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

До этого российские военнослужащие уничтожили почти 100 наемников «иностранного легиона» в районе населенного пункта Часовой Яр в ДНР. Также в районе населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск были отражены попытки контрнаступления.

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