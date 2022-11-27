Минобороны: Армия России уничтожила около 100 наемников «иностранного легиона» в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили около 100 наемников «иностранного легиона» в районе населенного пункта Часовой Яр, расположенном в Донецкой народной республике. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого иностранного легиона уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники, — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск были отражены попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атак было ликвидировано до 70 украинских солдат, а также девять единиц техники, передает Telegram-канал «Минобороны России».

С началом спецоперации многие наемники из стран Запада перешли на сторону Украины, в результате чего начал формироваться «иностранный легион». С затягиванием конфликта их число увеличивается.

По словам Героя России, ветерана военной разведки Рустема Клупова, большое количество иностранных наемников связано с тем, что у ВСУ почти исчерпались собственные резервы. При этом нехватку собственных солдат на Украине можно заметить и по тому, сколько пожилых людей попадают в плен.