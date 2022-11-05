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Большое количество иностранных наемников на Украине связано с тем, что у ВСУ почти исчерпались собственные резервы. Об этом заявил Герой России, ветеран военной разведки Рустем Клупов в субботу, 5 ноября.

— Это говорит лишь о том, что не хватает украинцев. Мобилизационный ресурс Украины исчерпан, — сказал он.

При этом нехватку собственных солдат на Украине можно заметить и по тому, сколько пожилых людей попадают в плен, добавил он. Украинские силовики также испытывают недостаток военной техники, цитирует Клупова «МК».

5 ноября газета The Sun сообщила, что в Донбассе был ликвидирован 40-летний австралийский снайпер Тревор Кьелдал, принимавший участие в конфликте на стороне Украины.

Австралийского снайпера нейтрализовали в начале этого месяца. В каком конкретно регионе это произошло, в материале не уточняется.

4 ноября сообщалось, что американский военнослужащий Скайлер Джеймс Греггс, который воевал в качестве наемника на стороне Украины, погиб в результате артиллерийского обстрела.

По данным издания Daily Beast, Греггс присоединился к Интернациональному легиону в апреле, а спустя два месяца он был ранен под Харьковом.