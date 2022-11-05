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В Донбассе был ликвидирован 40-летний австралийский снайпер Тревор Кьелдал, принимавший участие в конфликте на стороне Украины. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщила британская газета The Sun.

По данным издания, Кьелдал служил в рядах ВСУ снайпером. В июне этого года он получил ранение, но уже в сентябре снова вернулся в зону боевых действий.

Австралийского снайпера нейтрализовали в начале этого месяца. В каком конкретно регионе это произошло, в материале не уточняется.

До этого стало известно, что группа российского спецназа ликвидировала отряд наемников из Польши.

Минобороны опубликовало видеозапись, на которой показана работа разведки в зоне спецоперации. Разведка Западного военного округа получила задание уничтожить живую силу ВСУ на заданной территории.

4 ноября сообщалось, что американский военнослужащий Скайлер Джеймс Греггс, который воевал в качестве наемника на стороне Украины, погиб в результате артиллерийского обстрела.

По данным издания Daily Beast, Греггс присоединился к Интернациональному легиону в апреле, а спустя два месяца он был ранен под Харьковом.