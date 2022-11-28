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Собянин сообщил об открытии поликлиники в Западном Дегунине после реконструкции 5 декабря

Александр Афонин
Город
Собянин сообщил об открытии поликлиники в Западном Дегунине после реконструкции 5 декабря
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Ангарская улица Карта всех событий

В столичном районе Западное Дегунино 5 декабря возобновит работу филиал № 1 консультативно-диагностического центра № 6, сейчас там завершается комплексная реконструкция. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 28 ноября.

— С 5 декабря двери откроются уже для пациентов. Жители близлежащих микрорайонов получат в шаговой доступности новую самую современную поликлинику с самым современным оборудованием, — сказал он в процессе осмотра итогов работ в поликлинике.

В процессе работ по реконструкции специалисты обустроили новые фасады здания, заменили инженерные коммуникации, провели стяжку пола и так далее. Кроме того, поликлинику оснастили современным медицинским оборудованием, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Сергей Собянин сообщил, что власти столицы продолжают развитие проекта «Московское долголетие», благодаря чему до конца декабря начнут свою работу еще 19 точек. На данный момент в Москве работают 52 центра проекта, они имеют высокую популярность среди горожан старшего поколения.

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