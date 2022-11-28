Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Рябов рассказал, как защититься от гриппа и ОРВИ

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Рябов рассказал, как защититься от гриппа и ОРВИ
Фото: Pixabay

В Московском регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов дал советы, как избежать заражения.

Врач отметил, что необходимо вести здоровый образ жизни. Это включает в себя чередование физической и умственной активности, нормальный режим дня, хороший сон и правильное питание. В рационе должно присутствовать большое количество ягод и овощей.

Рябов также посоветовал носить маски в местах большого скопления людей. Он также напомнил о необходимости вакцинации от вирусных инфекций.

Врач уточнил, что параллельно с ОРВИ и гриппом есть случаи заболевания коронавирусом, но значительного роста нет, передает «Радио 1».

За минувшие сутки в Подмосковье обнаружили 101 новый случай заражения коронавирусом, пять человек скончались, передает РИАМО.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, чем опасен свиной грипп, как предотвратить заражение и может ли начаться пандемия свиного гриппа.

Здоровье Врачи Грипп
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Памятник останется навсегда

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте