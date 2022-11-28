Врач Рябов рассказал, как защититься от гриппа и ОРВИ

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В Московском регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов дал советы, как избежать заражения.

Врач отметил, что необходимо вести здоровый образ жизни. Это включает в себя чередование физической и умственной активности, нормальный режим дня, хороший сон и правильное питание. В рационе должно присутствовать большое количество ягод и овощей.

Рябов также посоветовал носить маски в местах большого скопления людей. Он также напомнил о необходимости вакцинации от вирусных инфекций.

Врач уточнил, что параллельно с ОРВИ и гриппом есть случаи заболевания коронавирусом, но значительного роста нет, передает «Радио 1».

За минувшие сутки в Подмосковье обнаружили 101 новый случай заражения коронавирусом, пять человек скончались, передает РИАМО.

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