Названы самые распространенные нарушения ПДД у водителей в столице

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Стало известно, какие правила дорожного движения столичные водители нарушают чаще всего. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 28 ноября.

По данным ведомства, за 10 месяцев 2022 года на дорогах столицы чаще всего превышали скорость. Примечательно, что в статистику попали только нарушения скоростного режима от 20 до 40 лишних километров в час.

На второй строчке списка — нарушение требований разметки или дорожных знаков, на третьей — езда без ремня безопасности или без мотошлема.

Замкнули список езда по обочинам, как и в целом нарушение правил расположения машины на проезжей части дороги, а также использование телефона за рулем.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции Москвы уже делились статистикой за текущий год. По данным ведомства, в текущем году за езду без пристегнутого ремня безопасности выписали почти четыре миллиона штрафов.